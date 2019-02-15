В Горловке закрылся крупнейший городской супермаркет, все уволены

О том, что на днях закрылся один из крупнейших супермаркетов в соцсетях сообщили местные жители.

По их словам, прекратил работать супермаркет «Амстор», который расположен на пр.Ленина. В сообщении отмечается, что закрылся он несколько раньше, но еще недавно в нем стояло оборудование.

«Амстор по Ленина — все. Двери закрыты, товара нет, все уволены. Не на перерегистрацию, не на ремонт, не на… Ну в общем накрылся крупнейший, до оккупации, супермаркет Горловки», — написал местный житель.

Другие пользователи соцсетей уверены, что вскоре будут закрыты все остальные филиалы «Амстора».

«…закрываются две точки, в Горловке и на Таманском. Эти до конца февраля. Остальные четыре работают в обычном режиме», — говорится в сообщении.