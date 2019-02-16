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В прошлом году Украина взяла в долг 286 млрд. гривен

Суббота, 16 февраля, 2019

В 2018-м году Министерство финансов Украины путем государственного заимствования привлекло более 286 миллиардов гривен для финансирования бюджетного дефицита, сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что внешние заимствования составили 112,3 миллиарда гривен, внутренние – 174,2 миллиарда гривен.

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30-е ноября 2018-го года составлял 2122,48 млрд. грн. или 74,76 млрд. долларов.

В Минфине также напомнили о структуре прошлогодних внешних заимствований: 725 миллионов долларов от размещения краткосрочных еврооблигаций, 2 миллиарда долларов – долгосрочных еврооблигаций, 500 миллионов евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи от Евросоюза, 349 миллионов евро кредита под гарантии Всемирного банка.

На погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов в бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417 миллиардов гривен, при этом февраль, май, сентябрь — это месяцы пиковой нагрузки.

Фокус



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