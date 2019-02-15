В Украине стартует автоматическая индексация пенсий

О том, что с 1-го марта впервые начнется автоматическая индексация пенсий на презентации отчета правительства за прошлый год рассказал премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, за минувший год средний размер пенсии вырос в 1,5 раза. Гройсман также объявил, что с 1 марта начнется первая автоматическая индексация пенсий.

«В прошлом году пенсии были повышены на 1476 гривен для 550 тысяч военных пенсионеров», — подчеркнул он.

Гройсман объявил автоматическую индексацию пенсий с 1-го марта.

«В январе у нас будет перерасчет пенсий для военных пенсионеров, это где-то 500 тыс. человек. А 1 марта будет массовый перерасчет пенсий для всех украинских граждан. Это будет впервые автоматическая индексация», — отмечал премьер. Кроме того, он подчеркнул, что теперь индексация будет проводиться ежегодно.

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