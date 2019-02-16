Люди умирают на КПВВ Донбасса. Что происходит и можно ли им помочь

С начала года на пунктах пропуска у линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях произошли, по меньшей мере, десять смертей.

Их причиной стали не обстрелы. У пожилых людей обостряются проблемы со здоровьем в тяжелых условиях. В ненастную погоду нужно по несколько часов, а иногда и целые сутки ждать своей очереди.

В большинстве случаев в январе и начале февраля умирали пожилые люди, которые ехали на территорию, подконтрольную украинской власти. Чаще всего — в Горловке, не доезжая до КПВВ “Майорск”. “Скорая помощь” просто не успела, а той помощи, которая была оказана на месте, было недостаточно.

Украинские военные в составе операции Объединенных сил время от времени указывают на то, что именно со стороны “ЛДНР” создается обстановка на КПП едва ли не критическая. Автомобильные и пешие очереди там продвигаются очень медленно. По данным ООС, это происходит из-за неорганизованности людей, которые дежурят на блокпостах “Л-ДНР”. Как отметил глава Донецкой облгосадминистрации Александр Куць, члены “ДНР” всячески затягивают процедуру оформления пересечения своих пунктов пропуска — переписывают IMEI мобильных телефонов и проводят углубленную проверку вещей.

Большое скопление людей на линии разграничения — это еще и повод для провокации, отмечают в ООС. Уже не раз военные сталкивались с ситуацией, когда за 15 минут до закрытия КПВВ со стороны блокпоста “ДНР” приезжает так много людей, что пограничники просто не успевают их проверить и пропустить. Людей, которые приехали на автобусах, необходимо где-то разместить на ночлег, потому что не все могут вернуться обратно или заночевать в автомобилях между блокпостами. Особенно зимой. Особенно в темное время суток, когда есть риск обстрела. Так случилось в декабре прошлого года на КПВВ “Майорск”. Чтобы люди не ночевали в палатке ГСЧС и смогли добраться в более безопасное место, правозащитникам пришлось забить тревогу во всех местных инстанциях.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян отмечает, что большинство смертельных случаев произошло на территории, подконтрольной группировкам “Л-ДНР”.

“Если проанализировать количество смертей — это те люди, которые шли к нам с временно оккупированной территории. Процесс ожидания по ту сторону поребрика, возможно, и спровоцировал сердечные проблемы у этих людей. Это не только мои мысли. Если почитать отзывы граждан, которые пересекают линию разграничения, то действительно у них есть серьезные претензии к блокпостам по ту сторону, ко времени ожидания и условиям пересечения”, — прокомментировал ситуацию Слободян “Новостям Донбасса”.

Спикер Госпогранслужбы подчеркивает, что украинская сторона не может отдать предпочтение комфорту, если есть риск для безопасности людей.

“При либеральном подходе мы можем допустить большую беду”, — добавил он.

В “ДНР” также говорят о проблеме. Но там — свое видение. Одни зеркально утверждают, что это украинская сторона виновата в гибели людей на КПВВ — нет человеческих условий. Другие — согласны, что это организационные проблемы “ДНР”: недостаток кадров и оргтехники, отсутствие единой базы данных, антисанитария. Третьи видят коррупционную составляющую.

Так есть мнение, что очереди на КПП «ДНР» создаются искусственно — “чтобы наибольшее количество граждан воспользовались услугами “перевозчиков” или были вынуждены оплатить “льготную очередь”, если они пересекают КПВВ на личном транспорте”. Он имеет ввиду перевозчиков, которые возят людей от “нулевого блокпоста” к пункту пропуска “ДНР”, и не имеют “ни единого разрешительного документа по предоставлению пассажирских услуг”.

“Суммы за проезд — от 100 до 200 руб. за то, чтобы 3-5 км проехать в данном микроавтобусе, дабы не идти пешком”, — отмечают в «ДНР».

Пока там выясняют или делают вид, что выясняют, кто же виноват и как исправить ситуацию, “Новости Донбасса” поинтересовались, что может дополнительно сделать украинская сторона.

За последние два года условия на контрольных пунктах въезда-выезда стали лучше. Как рассказала пресс-секретарь председателя Донецкой ОГА Татьяна Игнатченко, уже завершены работы на КПВВ “Марьинка” и “Новотроицкое”. В процессе завершения — “Майорск” и “Гнутово”.

Собеседники “Новостей Донбасса” считают, что построить минибольницу возле КПВВ или оборудовать медпункт для оказания реабилитационной помощи — нецелесообразно и вряд ли возможно.

Как правило, на КПВВ дежурят фельдшеры, рассказал начальник медсанчасти ГСЧС Сергей Журавлев. Температура, головная боль, артериальное давление — то, с чем помогут справиться. Их главная задача — оказать первичную помощь человеку до приезда “скорой помощи”.

Но условий, в которых на КПВВ будет дежурить кардиолог или невропатолог, — нет. Даже если в таких медпунктах будет серьезное оборудование, не всякий гражданский врач захочет там дежурить.

“Мы едем туда, потому что у нас долг. А гражданского врача в условиях бомбежек надо мотивировать”, — считает Журавлев.

Максимум, который в конкретном случае может оказать Международный Комитет Красного креста в Украине, — предоставить модуль для волонтеров или сотрудников спасательной службы. Например, такие установлены на КПВВ “Гнутово” и “Станица Луганская”.

Как рассказал специалист по связям с медиа делегации МККК в Украине Александр Власенко, организация помогает и группировкам “Л-ДНР”. Аналогичный модуль установлен со стороны «ЛНР» возле “Станицы Луганской”.

Но, по мнению Власенко, чтобы помочь людям, нужно продолжать увеличивать пропускную способность пунктов и открывать новые.

Евгений Антонюк, Укррудпром