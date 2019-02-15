Фронтовая Горловка: бои продолжались с утра до вечера

Местные жители сообщали о боевых действиях на протяжении всего четверга.

По информации пользователей соцсетей, с утра стреляли на западе и севере города. Днем наиболее неспокойно было в стороне Гольмовского, Новолуганского и Доломитного, а к вечеру некоторое время «шумел» район Широкой Балки. С наступлением темноты продолжались бои на западных окраинах, на светлодарском направлении.

Уже сегодня утром автоматные и пулеметные очереди фиксировались в Зайцево.

Не стихали боевые действия вчера в районе авдеевской промзоны, аэропорта, Спартака Песков, Марьинки, Старомихайловки, Павлополя Водяного, Пикуз, Ужовки, Крымского.

Кроме того, в «ДНР» заявили, что 15-го февраля под Майорском были произведены несколько выстрелов в направлении КПВВ, якобы, со стороны позиций ВСУ. Сообщается о двух пострадавших местных жителях. Однако, затем уточняется, что мужчина 1974 г.р получил огнестрельное ранение правой голени. Рана оказалась неглубокой и он сам достал пулю, а медсестра лишь сделала перевязку. После этого пострадавший поехал дальше на блокпост в сторону Бахмута. Второй пострадавший серьезных повреждений не получил.

На ближайшем от Горловки КПВВ ночью произошло еще одно ЧП. Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, 14-го февраля за 10 минут до закрытия украинского КПВВ со стороны ОРДО были пропущены около полусотни граждан, которые не успели вовремя дойти до украинского пункта пропуска и оказались заблокированы в серой зоне.

Командование штаба операции Объединенных сил продлило работу пункта пропуска. Все службы вышли на работу в ночное время. 46 граждан эвакуированы из опасной зоны и оформлены как въехавшие на подконтрольную Украине территорию.