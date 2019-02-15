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«Шахтер» и «Динамо» свои первые матчи Лиги Европы сыграли с одинаковым ничейным счетом 2:2

Пятница, 15 февраля, 2019

В четверг в 1/16 финала Лиги Европы состоялись первые матчи.

Поединки с участием украинских «Шахтера» и «Динамо» завершились с одинаковым счетом 2:2, причем в обоих случаях наши команды дважды отыгрывались.

Первыми сыграли киевляне. В Греции они встречались с «Олимпиакосом» и добились важной выездной ничьей незадолго до финального свистка (Хассан, 9, Диаш, 40, — Буяльский, 27, Вербич, 90).

Затем в Харькове «Шахтер» принимал «Айнтрахт». Хозяева поля также пропустили на стартовых минутах (Хинтереггер), но быстро отыгрались (Марлос, с пенальти). Практически тут же Степаненко получил вторую желтую карточку и горняки остались в меньшинстве. Само собой, рисунок игры команде Фонсеки пришлось изменить и больше играть с оглядкой на свои ворота. Сразу после перерыва гости снова вышли вперед (Костич), но итоговый счет суждено было установить капитану «Шахтера» — Тайсону на 67-й минуте.

Ответные встречи пройдут в Киеве и Франкфурте 21-го февраля.



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