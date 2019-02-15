Как избежать ошибок при открытии салона красоты?

Услуги из сферы индустрии красоты пользуются спросом во всем мире и привлекают внимание предпринимателей. Грамотная организация их предоставления является источником получения денежных средств и успешного развития бизнеса. Зная, как правильно открыть салон красоты, всегда можно избежать ошибок при обеспечении своей финансовой независимости. Создание бизнеса такого рода относится к ответственным мероприятиям и предусматривает выполнение определенных шагов.

Этапы открытия салона красоты

К важным этапам открытия салона красоты, который будет пользоваться спросом у населения и приносить прибыль, относятся:

проведение анализа рынка предоставления бьюти-услуг в заданном районе, квартале населенного пункта;

изучение целевой аудитории;

определение концепции и формата будущего салона красоты, соответствующего уровню доходов населения;

составление бизнес-плана, учитывающего расположение здания, список услуг, форму налогообложения, маркетинговые мероприятия, ценообразование, риски, а также показатели рентабельности, дохода;

выбор помещения для предоставления бьюти-услуг, интерьера, дизайна внутренних и наружных стен, вывески;

регистрация бизнеса в форме ООО или индивидуального предпринимательства с упрощенной системой налогообложения;

разработка фирменного стиля салона красоты, создающего единый образ предприятия;

выбор оборудования, каждая модель которого должна соответствовать требованиям безопасности, ОТ, функциональности, надежности;

поиск поставщиков расходных материалов, которые будут нести ответственность за их качество;

формирование команды профессиональных мастеров, имеющим опыт, практические навыки работы в сфере предоставления бьюти-услуг, а также сертификаты, подтверждающие уровень их мастерства.

К завершающему этапу открытия салона красоты, который будет пользоваться популярностью у местного населения и приносить прибыль владельцу, относится его эффективное продвижение и приобретение она является незаменимым специальной компьютерной программы Beauty Pro. Она является незаменимым помощником при ведении грамотной отчетности, контроля и успешного развития бизнеса. После ее внедрения владелец салона сможет своевременно получать развернутую информацию о товарообороте, клиентской базе, качестве предоставления услуг, загруженности мастеров.

Маркетинговые мероприятия

Проведение маркетинговых мероприятий направлено на продвижение салона красота и привлечение клиентов. От их эффективности зависит дальнейшее развитие бизнеса в сфере бьюти-индустрии и получение высокой прибыли. К ним относятся:

публикация интересных, полезных материалов в социальных сетях, включая популярные площадки Facebook и Instagram, которые направлены на поддержание имиджа предприятия, повышение уровня доверия клиентов, расширение целевой аудитории и получение о ней информации;

создание сайта о салоне красоты, который будет рекламной веб-страницей и позволит размещать перечень услуг и их стоимость, отзывы о мастерах и уровне их профессионализма, описания оборудования и применяемых материалов, а также выгодные предложения о скидках, акциях и времени их проведения;

изготовление, раздача флаеров, рекламных буклетов, приглашений, информирующих потенциальных посетителей об открытии салона красоты и предоставляемых в нем бьюти-услугах;

подготовка небольших сувениров первым посетителям.

Последовательное и разумное выполнение всех этапов открытия салона красоты позволит воплотить мечту владельца о развитии успешного бизнеса и создания сети предприятий, направленных на приобщение местного населения к красоте.