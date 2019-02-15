Сретение Господне — зачем сегодня святят свечи

15-го февраля православные отмечают большой праздник — Сретение Господне. Он завершает рождественские праздники и посвящен тому, что на сороковой день после рождения Иисуса Мария принесла своего сына в храм, чтобы посвятить его Богу. Также в народной дохристианской традиции, считалось, что в этот день зима сталкивается с весной, поэтому сретение еще называют Громницы или Зимобор.

Какой смысл и история этого христианского праздника? Какие запреты и приметы существуют в народе 15-го февраля? Как можно поздравить родных и близких? Читайте об этом в сюжете «Страны».

История праздника

По преданию толкователь Писания Симеон, который по просьбе египетского царя Птолемея переводил пророчество Исаи с еврейского на греческий, обратил внимание, как ему показалось на ошибку, где говорилось о деве, которая родит сына-спасителя. Он хотел исправить «дева» на «жена», но ангел остановил его руку и уверил, что он будет жить, пока своими глазами не увидит, что пророчество исполнится. Симеон дожил до 300 лет, когда в храм к нему с младенцем пришли Мария и Иосиф. Старец благословил ребенка, узнав в нем спасителя. После этого он вернулся домой и уснул навеки.

Сретение означает встречу человечества, в лице принявшего семью в храме старца Симеона, с Богом. А также встречу Ветхого завета, который олицетворял Симеон, с Новым заветом в лице Христа. Праздник напоминает, что каждый верующий должен посвятить себя Богу и открыть ему свое сердце.

Зачем на Сретение святят свечи и воду?

На Сретение существует традиция перед литургией святить свечи и воду, которые после церковной службы прихожане несут домой. Это является символом очищения и того, что Христос несет свет в души людей.

Сретенские свечи зажигали, чтобы попросить у Бога помощи в трудной ситуации, помолиться о здоровье близких, защитить дом от попадания в него молнии. Считается, что они обладают особой силой. Огарки не выбрасывали, а несли в церковь. Сретенскую освященную воду использовали при болезнях и чтобы защититься от сглаза.

Что нельзя делать в праздник

По народным традициям, на Сретение нельзя было ссориться, злословить. Верующие откладывали домашние и хозяйственные работы — не стирали, не убирали, не рукодельничали. Также считалось плохой приметой отправиться в этот день в далекую дорогу.

Сретение Господне приметы погоды

В этот день селяне особо внимательно присматривались к погоде. Они считали, что если потеплеет и будет оттепель, то весна будет ранней, урожай зерновых обильным, а ульи будут полны меда. А вот метель говорила о том, что весна придет поздно.

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