ПриватБанк выиграл в Гааге иск по активам в Крыму

Суд в Гааге стал на сторону украинского «ПриватБанка» и постановил, что финансовое учреждение имеет право на возмещение ущерба из-за незаконных действий России в Крыму.

Частичное арбитражное решение в пользу банка обнародовала Постоянная палата третейского суда в Гааге. Ранее сообщалось, что первое решение о компенсациях РФ за имущество, потерянное в результате аннексии Крыма, Третейский суд в Гааге принял весной 2018-го года.

В частичном арбитражном решении от 4-го февраля 2019-го года арбитражный суд признал, что он обладает юрисдикцией в отношении всех требований „ПриватБанка“ против Российской Федерации. Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы „ПриватБанка“ в Крыму, и „ПриватБанк“ имеет право на возмещение за такую экспроприацию в полном объеме», — говорится в сообщении «ПриватБанка».

На следующем этапе судебного разбирательства будет рассмотрен вопрос о размере возмещения ущерба. В самом «ПриватБанке» рассчитывают получить возмещение ущерба в размере свыше миллиарда долларов.

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