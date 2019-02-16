 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Фронтовая Горловка: вечером было очень громко

Суббота, 16 февраля, 2019

В окрестностях города вчера интенсивно велись боевые действия.

Днем и вечером периодически стреляли в стороне шахты им.Гагарина. Кроме того, после наступления темноты «шумел» район Зайцево. По словам горожан, временами на западных и северных окраинах было очень громко.

В комментариях пользователи соцсетей утверждали, что применялись не только гранатометы и минометы, но и артиллерия, вооружение бронетехники.

Такая ситуация сохранялась на протяжении всего вечера. Позднее гремел и юго-запад. Во многих жилмассивах фиксировались перепады напряжения.

Утром в соцсетях появилась информация о прилетах в жилой сектор Бессарабки. Повреждения получили несколько домов на ул.Конармейская, где также перебита ЛЭП.

Два дома, автомобиль и газопровод повреждены в ходе боевых действий и в Ясиноватой. Стреляли 15-го февраля и в районе аэропорта, под Марьинкой, Павлополем, Саханкой, возле ряда населенных пунктов на Луганщине.

 



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования