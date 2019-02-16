Фронтовая Горловка: вечером было очень громко

В окрестностях города вчера интенсивно велись боевые действия.

Днем и вечером периодически стреляли в стороне шахты им.Гагарина. Кроме того, после наступления темноты «шумел» район Зайцево. По словам горожан, временами на западных и северных окраинах было очень громко.

В комментариях пользователи соцсетей утверждали, что применялись не только гранатометы и минометы, но и артиллерия, вооружение бронетехники.

Такая ситуация сохранялась на протяжении всего вечера. Позднее гремел и юго-запад. Во многих жилмассивах фиксировались перепады напряжения.

Утром в соцсетях появилась информация о прилетах в жилой сектор Бессарабки. Повреждения получили несколько домов на ул.Конармейская, где также перебита ЛЭП.

Два дома, автомобиль и газопровод повреждены в ходе боевых действий и в Ясиноватой. Стреляли 15-го февраля и в районе аэропорта, под Марьинкой, Павлополем, Саханкой, возле ряда населенных пунктов на Луганщине.