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Более 9 тысяч избирателей из Донецкой области изменили место голосования на выборах

Суббота, 16 февраля, 2019

По состоянию на 15-е февраля более 9 тысяч избирателей из Донецкой области изменили место голосования на предстоящих выборах президента Украины.

Об этом во время брифинга рассказал руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах.

По его словам, через сайт в ЦИК обращаются гораздо больше граждан, чем лично.

«Из Донецкой области изменили место голосования уже 9 тысяч 651 избиратель. Если мы хотим посмотреть, сколько же избирателей изменили место голосования, из Донецкой области на Киев — то тут получается больше 1 тысячи граждан», — сказал он.

Он отметил, что информация на сайте обновляется ежесуточно.

«Из всех регионов 211 наших граждан сменили место голосования на заграничный округ по состоянию на сегодня», — добавил Стельмах.

Вчасно



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