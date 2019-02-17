В «ДНР» заявили, что скоро жители смогут получить гражданство РФ

Об этом со ссылкой на депутата Госдумы РФ сообщили местные СМИ.

«В Госдуме ожидают вступления в силу закона об упрощенном получении российского гражданства и указа президента России по этому закону. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, передает МИА «Исток», — говорится в сообщении.

По его словам, после вступления в силу закона об упрощенном получении гражданства РФ Владимир Путин издаст указ, в котором определит категории граждан на получение гражданства в упрощенном порядке.

«Это означает, что не надо проживать в России до пяти лет на основании вида на жительство, не нужно подтверждать источники существования, перестал существовать оскорбительный экзамен на знание русского языка. Совершенно очевидно, что граждане Украины, Беларуси, Молдавии по определению являются носителями русского языка, а многие из них и в большем объёме, чем российские граждане», – отметил депутат Госдумы.