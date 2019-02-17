В компании «Вода Донбасса» рассказали об объеме выполненных в Горловке ремонтных работ

Как сообщили в пресс-службе компании «Вода Донбасса», за прошедшую неделю аварийно-ремонтные бригады служб водоснабжения и водоотведения Горловского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства выполнили большой объем ремонтных работ.

Так, на сетях водоотведения Горловки ликвидировано около полусотни засоров, более 100 метров канализационных сетей, 19 колодцев очищено от мусора и грязи, установлено 6 крышек.

Службой водоснабжения ПУВКХ выполнены работы по замене аварийного участка на ул.Битумная (8 метров). Также сообщается о ремонтных работах по замене вышедших из строя задвижек диаметрами 80 и 100 мм на ул.Оленина и Истомина.

Отмечается, что за неделю в Горловке было устранено 82 аварийные ситуации.