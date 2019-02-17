Фронтовая Горловка: на западе и севере города по-прежнему неспокойно

Боевые действия в окрестностях города велись, начиная с обеда.

Первым «зашумел» север, а точнее светлодарское направление. Спустя время здесь же, но уже в районе Зайцево и Гольмовского, заработали гранатометы и крупнокалиберное вооружение. К 17 час. по местному времени начали стрелять на западе и юго-западе. С наступлением темноты становилось только громче, а после 21 час. горожане начали сообщать о мощных «бахах» как на севере/северо-западе, так и на западе/юго-западе, причем, по их словам, они слышали и залпы, и прилеты.

Наиболее громко было в стороне Широкой Балки, Новгородского, Гагаринского, Изотовского, Майорска и Светлодарска.

16-го февраля продолжали стрелять в районе авдеевской промзоны, Спартака, аэропорта, Песок, Марьинки, Александровки, Старомихайловки, Новотроицкого, Докучаевска, Павлополя, Гнутово, Пикуз и Крымского.