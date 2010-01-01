2 секрета для долговечности обуви: чек-лист

Пятница, 28th Июнь, 2019
Обувь хорошего качества нуждается в бережном уходе, который продлит время ее жизни на годы. Если правильно ухаживать за обувью, она выглядит как новая долгое время. При этом уход убережет ее от потертостей, царапин и других неприятностей.
А если все-таки с вашей любимой парой что-то случится, сапожник гораздо быстрее устранит проблему, если вы принесете ему ухоженную и аккуратную обувь.
Зимняя обувь выносит большие нагрузки — низкая температура, влажность от снега и дождя, теснота носков и колготок. Кроме того, в городских условиях в гололед дороги посыпают солью, песком и химикатами, которые крайне негативно влияют на состояние кожи обуви и подошву.
Специалисты украинской компании “Обувь-Комплект” рекомендуют: “Каждый раз после того, как вы заметили, что на обуви в зимнюю пору остались песок или разводы какого-то непонятного вещества, обязательно смойте их мягкой влажной тряпкой и насухо вытрите, а затем смажьте кремом, допустим, из этого ассортимента https://obuv-complekt.com/g40329616-krema-dlya-obuvi”
Не кожаная зимняя обувь также нуждается в уходе. Её обязательно нужно смазывать кремом и вовремя заказывать ремонт и профилактику, поскольку она склонна к протеканию.
Зимнюю обувь обязательно нужно вытирать насухо. Придя домой, нельзя сушить ее возле обогревателя или на радиаторе центрального отопления, это приводит к излишнему высыханию материала, трещинам и потере внешнего вида.
“Недостаточно прочный материал в местах соединения с подошвой часто дает трещины, справиться с которыми может только самый надежный клей, например, https://obuv-complekt.com/g4043676-polihloroprenovyj-klej-nairit,” — рекомендуют эксперты.
Обычно летние босоножки изготавливают из натуральной кожи, замши или экокожи, но встречаются и модели из ткани. Любой материал требует своевременной очистки, только делать это нужно разными способами:
“Подклеить кусочек кожи так, что не будет заметно, может обувщик, используя клей наирит obuv-complekt.com/g4043676-polihloroprenovyj-klej-nairit,” — поясняют специалисты “Обувь-Комплект”.
Следите за летней и зимней обувью тщательно и тогда она обязательно прослужит не один сезон!