2 секрета для долговечности обуви: чек-лист

Обувь хорошего качества нуждается в бережном уходе, который продлит время ее жизни на годы. Если правильно ухаживать за обувью, она выглядит как новая долгое время. При этом уход убережет ее от потертостей, царапин и других неприятностей.

А если все-таки с вашей любимой парой что-то случится, сапожник гораздо быстрее устранит проблему, если вы принесете ему ухоженную и аккуратную обувь.

Уход за зимней обувью

Зимняя обувь выносит большие нагрузки — низкая температура, влажность от снега и дождя, теснота носков и колготок. Кроме того, в городских условиях в гололед дороги посыпают солью, песком и химикатами, которые крайне негативно влияют на состояние кожи обуви и подошву.

Специалисты украинской компании “Обувь-Комплект” рекомендуют: “Каждый раз после того, как вы заметили, что на обуви в зимнюю пору остались песок или разводы какого-то непонятного вещества, обязательно смойте их мягкой влажной тряпкой и насухо вытрите, а затем смажьте кремом, допустим, из этого ассортимента https://obuv-complekt.com/g40329616-krema-dlya-obuvi”

Не кожаная зимняя обувь также нуждается в уходе. Её обязательно нужно смазывать кремом и вовремя заказывать ремонт и профилактику, поскольку она склонна к протеканию.

Зимнюю обувь обязательно нужно вытирать насухо. Придя домой, нельзя сушить ее возле обогревателя или на радиаторе центрального отопления, это приводит к излишнему высыханию материала, трещинам и потере внешнего вида.

“Недостаточно прочный материал в местах соединения с подошвой часто дает трещины, справиться с которыми может только самый надежный клей, например, https://obuv-complekt.com/g4043676-polihloroprenovyj-klej-nairit,” — рекомендуют эксперты.

Уход за летней обувью

Обычно летние босоножки изготавливают из натуральной кожи, замши или экокожи, но встречаются и модели из ткани. Любой материал требует своевременной очистки, только делать это нужно разными способами:

Очищайте кожаные босоножки от пыли влажной щеткой раз в неделю и каждый раз после того, как попадете под дождь;

кожаные босоножки с тонкими ремешками нуждаются в смазывании прозрачным обувным кремом, а если стелька хорошо видна под пальцами ног, смазывайте и ее;

если каблук босоножек обит кожей, ухаживать нужно и за этой деталью (вовремя приклеивать оторвавшиеся кусочки, что часто бывает при контакте с различными камешками и ступеньками);

“Подклеить кусочек кожи так, что не будет заметно, может обувщик, используя клей наирит obuv-complekt.com/g4043676-polihloroprenovyj-klej-nairit,” — поясняют специалисты “Обувь-Комплект”.

Если речь идет об обуви из экокожи и другого кожзама, вы можете смело использовать слабый мыльный раствор при сильных загрязнениях или влажную тряпочку при слабых;

не кожаную обувь нет нужды смазывать кремом, если только вы не хотите, чтобы она сильно блестела;

обувь из ткани не всегда можно стирать, белые тканевые босоножки лучше сдать в химчистку.

Следите за летней и зимней обувью тщательно и тогда она обязательно прослужит не один сезон!