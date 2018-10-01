Крещение ребенка – как подготовиться к обряду

Вторник, 23rd Июль, 2019
Таинство Крещения – светлый и радостный обряд. В этот день дитя не только приобщается к церкви, но и обретает вторых родителей. Именно на крестных лежит большая часть подготовки крещения ребенка. Как разобраться с правилами и ничего не забыть?
Традиционно крещение проводят спустя 40 дней от даты рождения. Новорожденный не боится воды и свободно переносит чужие руки. Дети постарше могут испугаться. Если есть возможность, постарайтесь согласовать дату крещения именно в день ангела малыша – это очень символично.
По традиции крестик для ребенка покупает будущий крестный отец. Не стоит выбирать слишком тяжелые и громоздкие кресты. Откажитесь от моделей с острыми углами, камнями или гранями. Классические материалы для нательного крестика: золото, серебро, дерево. Сейчас креативные мастера предлагают интересные модели из безопасных ювелирных сплавов или пластика. Выбирайте не по цене, а по ощущению. И не забудьте предварительно освятить крестик, если приобретаете его не в церковной лавке.
Крестная мама дарит икону своему крестнику, она сопровождает новокрещенного всю жизнь. Постарайтесь выбрать не очень большую икону, которую легко транспортировать и установить в любом месте. Если по каким-то причинам иконы небесного покровителя вы не нашли, выбирайте образ Богородицы, Св. Николая или почитаемых в вашей семье святых.
Совершенно не обязательно покупать готовый комплект: может не подойти размер чепчика или рубашечки. Крестная мама собирает комплект сама. Нужно:
Не нужно особо беспокоиться – свечи для крещения просто купите в церкви.