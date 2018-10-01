Крещение ребенка – как подготовиться к обряду

Таинство Крещения – светлый и радостный обряд. В этот день дитя не только приобщается к церкви, но и обретает вторых родителей. Именно на крестных лежит большая часть подготовки крещения ребенка. Как разобраться с правилами и ничего не забыть?

Согласовываем дату

Традиционно крещение проводят спустя 40 дней от даты рождения. Новорожденный не боится воды и свободно переносит чужие руки. Дети постарше могут испугаться. Если есть возможность, постарайтесь согласовать дату крещения именно в день ангела малыша – это очень символично.

Выбираем крестик

По традиции крестик для ребенка покупает будущий крестный отец. Не стоит выбирать слишком тяжелые и громоздкие кресты. Откажитесь от моделей с острыми углами, камнями или гранями. Классические материалы для нательного крестика: золото, серебро, дерево. Сейчас креативные мастера предлагают интересные модели из безопасных ювелирных сплавов или пластика. Выбирайте не по цене, а по ощущению. И не забудьте предварительно освятить крестик, если приобретаете его не в церковной лавке.

Именная икона

Крестная мама дарит икону своему крестнику, она сопровождает новокрещенного всю жизнь. Постарайтесь выбрать не очень большую икону, которую легко транспортировать и установить в любом месте. Если по каким-то причинам иконы небесного покровителя вы не нашли, выбирайте образ Богородицы, Св. Николая или почитаемых в вашей семье святых.

Крестильный комплект

Совершенно не обязательно покупать готовый комплект: может не подойти размер чепчика или рубашечки. Крестная мама собирает комплект сама. Нужно:

Купить крыжму – мягкое махровое полотенце, в которое заворачивают малыша после купели. Ткань должна быть натуральной, светлой, мягкой, без аллергенных красителей. Крыжмы от т/м «Ярослав» мягкие и пушистые, украшены нежной вышивкой крестиком.

Подобрать крестильную сорочку для девочки или рубашечку для мальчика. Только натуральные непрозрачные ткани, минимум жестких швов и синтетических нитей на вышивке. Крестной маме стоит учесть, что малыш быстро растет, и подбирать праздничный наряд «на вырост».

По желанию дополнить наряд гармонирующим с одеждой чепчиком, косынкой, повязкой.

Выбрать красивую пеленку, плед или одеяльце, в котором ребенка вносят и выносят из церкви. Это необязательный, но очень декоративный предмет.

Не забыть небольшое полотенце для священника.

Свечи

Не нужно особо беспокоиться – свечи для крещения просто купите в церкви.