Где и как мне искать работу?

Чтобы найти идеальную вакансию — лучше выбирать из нескольких разных предложений. Подключайте все возможности, которые знаете и вероятность найти работу увеличиться в разы.



Вы можете использовать разные источники, мы рекомендуем:

1. Сайты поиска работы – конечно, это самое практичное место для поиска.В сети огромное количество таких сайтов, можете воспользоваться ресурсом ua.jooble.org — здесь вакансий больше всего (можно сказать, что собраны почти все вакансии с интернета). Вы всегда можете воспользоваться множеством других сайтов по поиску работы и даже разместить свое резюме на этих ресурсах, чтобы работодатели вас могли найти сами. Также рекомендуем подписаться на ежедневные или еженедельные рассылки вакансий по нужному вам запросу.

2. Сайты компаний – Если вы уже знаете, в какой компании хотите работать, тогда заходите на сайт желаемой компании в разделы «Работа у нас» или «Карьера», обычно там размещают вакансии. Выбирайте и связывайте с работодателем напрямую.

3. Служба занятости — тут всегда найдутся вакансии. Необходимо встать на учет, получить подходящие предложения и сделать выбор.

4. Знакомые – довольно рабочий вариант. Узнавайте у знакомых и ваших друзей, не ищут ли в их компанию новых сотрудников. Возможно, именно это вам поможет устроиться на нужную должность.

5. Социальные сети — на своей странице в соц. сети напишите, что вы в поисках работы и возможно, знакомые вам сами порекомендуют ту или иную вакансию, сработает сарафанное радио. Вы всегда можете найти группы с вакансиями по запросам «вакансии» или «работа».

6. Газеты – уже не самый актуальный вариант, но все же и он работает. В газетах или журналах с объявлениями публикуют массу вакансий. Обычно, эти вакансии для рабочих специальностей, но подобрать предложения для офисных работников также вполне реально.

Используйте всегда как можно больше источников для поиска желаемой вакансии, и вы обязательно найдете работу мечты.