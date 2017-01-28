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«Шахтер» сыграл с «Аустрией» вничью

Суббота, 28 января, 2017

27 января в Португалии горняки провели первый товарищеский поединок на сборе.

В ходе игры дончанам приходилось дважды отыгрываться. Счет на 18-й минуте, несмотря на преимущество «Шахтера», открыл Грюнвальд, но через 10 минут Густаво Бланко Лещук восстановил статус-кво, замкнув прострел Зубкова. Однако на перерыв команды ушли при счете 1:2 — Фризенбихлер на 41-й минуте реализовал очередную острую контратаку австрийцев.

На вторую половину матча Паулу Фонсека выпустил абсолютно новый состав и «Шахтер» имел несколько возможностей забить и выиграть, но реализовать удалось лишь одну из них — на 78-й минуте мяч после удара Вячеслава Танковского от штанги влетел в сетку – 2:2. В оставшееся время счет, несмотря на постоянные атаки горняков, не изменился.

Сегодня, 28 января, донецкий клуб проведет контрольный матч с шведским «Норчепингом». Начало — в 17:30, а прямая трансляция запланирована на канале «Футбол 1».



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