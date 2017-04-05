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1/4 финала кубка Украины: кто играет? где смотреть?

Среда, 5 апреля, 2017

 Cегодня  должны состояться два перенесенных с прошлого года четвертьфинальных поединка.

Два участника полуфинала Кубка Украины («Николаев» и «Днепр») были определены еще осенью, а два поединка в срок так не состоялись. 30 ноября поля в Полтаве и Ахтырке были признаны непригодными для игры.

Дирекция УПЛ определила новую дату проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины — 5 апреля.

14.00, «Полтава» — «Шахтер», Футбол 1

17.00, «Нефтяник» — «Динамо», 2+2

Стоит отметить, что проведение матча в Полтаве еще утром опять было под большим вопросом.

По мнению представителей ФФУ состояние инфраструктуры стадиона «Локомотив» не соответствует требованиям регламента, поэтому  было принято решение запретить проведение матча розыгрыша 1/4 финала Кубка Украины «Полтава» — «Шахтер» на этом стадионе.

Впрочем, руководство ФК «Полтавы» похоже не намерено подчиняться.

«У меня есть свой стадион, на котором работали люди. Как я им посмотрю в глаза? Они его целый день вылизывали до идеала. Поле ровное, мяч катится идеально. Я — человек принципиальный, поэтому свою позицию не поменяю. Завтра (5-го апреля) в 14.00 вы услышите мою позицию по этому вопросу, — заявил президент полтавского клуба Леонид Соболев каналу «Футбол».
Позднее стало известно, что «Шахтер» из-за отказа возвращается в Киев, где проведет тренировку, а ФК «Полтава» в 14 час. сделает заявление о роспуске команды.



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