Новое хобби может стать бизнесом: переселенка из Горловки шьет сумки из джинсовой ткани

Из-за отсутствия работы переселенка из Горловки Оксана Ярославская не опустила руки, а занялась творчеством. Девушка научилась шить и планирует зарабатывать благодаря своему мастерству.

Оксана Ярославская приехала в Краматорск из Горловки в самом начале боевых действий, охвативших ее родной город в 2014-м году. Ей не удалось найти работу в новом городе. Благодаря общественной организации «Центр занятости свободных людей» прошла обучение на курсах кройки и шитья. Общаясь с волонтерами, переселенка узнала, что в Краматорске со временем появилось много организаций, готовых помочь таким, как она, людям адаптироваться в связи с переездом.

Научившись шить, Оксана уже сама стала проводить мастер-классы для желающих в Центре социальной адаптации ветеранов АТО «Поруч», в других учреждениях. А в это время успевала заниматься самореализацией. В арендованной квартире была старенькая швейная машинка, использовать которую хозяйка разрешала. Когда в Краматорске открылась Мастерская свободных людей, Оксана стала ее частым посетителем.

«Один раз в неделю мы собираемся все вместе – это человек шесть, иногда больше. Остальные приходят по мере своей загруженности. Занимаемся мастерством – кто каким, делимся опытом, учим новичков. Это хорошо отвлекает от мрачных мыслей о том, что происходит вокруг, а также помогает повысить свой уровень», — рассказывает Оксана.

Научившись шить, переселенка добилась хороших результатов в пошиве сумок из джинсовой ткани. Украшает сумки ручной работы при помощи батика, который тоже делает сама. Среди увлечений – изготовление корзинок к Пасхе, конфетных букетов к любому празднику.

Покупать джинсовую ткань слишком накладно, поэтому для сумок Оксана использует джинсы в хорошем состоянии, купленные в секонд-хенде. Раньше вещи можно было выбирать из гуманитарной помощи, привозимой в Краматорск для переселенцев. Теперь таких пунктов выдачи одежды не осталось. Бывает, материал для работы приносят знакомые, которым надоели какие-то штаны. Из брюк получаются замечательные уникальные сумки, причем пошить их Оксана может по индивидуальному заказу.

Покупателями таких сумок пока что являются друзья и знакомые мастерицы, хобби еще не переросло в бизнес для женщины. Рекламирует свою продукцию на выставках и ярмарках, где кое-что также приобретают.