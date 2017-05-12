Премьер-лига, 29-й тур: кто играет, где смотреть?

Сегодня, 12-го мая, матчем в Луцке стартует очередной тур чемпионата.

После того, как «Шахтер» досрочно оформил чемпионство, главной интригой стала борьба за «бронзу». Два претендента сыграют между собой — «Заря» примет «Александрию». Еще два («Олимпик» и «Черноморец») встретятся с лидерами турнира — «Динамо» и «Шахтером» соответственно.

12 мая, пятница

(2) 19.00, «Волынь» — «Сталь», Униан

13 мая, суббота



(1) 14.00, «Олимпик» — «Динамо», Футбол 2

(1) 17.00, «Заря» — «Александрия», 2+2

(1) 19.30, «Черноморец» — «Шахтер», 2+2

14 мая, воскресенье

(2) 14.00, «Ворскла» — «Звезда», Футбол 1

(2) 19.30, «Днепр» — «Карпаты», 2+2

(в скобках перед матчами указана группа, к которой относятся команды)