В Донецкой области тракторист наехал на мину

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Донецкой области, во время проведения сельскохозяйственных работ в районе Талаковки трактор задел мину, у тракториста легкая контузия.

«Сообщение о том, что произошло, в Кальмиусское отделение полиции поступило около 9 час. от военнослужащих, несущих службу неподалеку от места происшествия. На расстоянии примерно 2,5 километра от Талаковки в сторону Коминтерново во время выполнения сельскохозяйственных работ трактор задел мину. У тракториста легкая контузия, поле мужчина покинул самостоятельно», — говорится в сообщении.