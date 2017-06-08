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В Минске говорили о пленных, минных полях и отведении сторон

Четверг, 8 июня, 2017

В среду, 7 июня, в столице Беларуси состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

На переговорах стороны продолжили обсуждение процесса верификации удерживаемых в плену лиц. Было принято решение о его завершении до 21 июня.

Пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер,  подтвердила, что гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы удалось обсудить итоги проведенных мероприятий.

Полпред РФ в группе Борис Грызлов заявил, что «главной причиной обострения ситуации на Донбассе является блокирование официальной Украиной шагов по политическому урегулированию ситуации», замалчивая о многих других проблемах.

По его словам, «уже более полугода украинская сторона не желает вырабатывать алгоритм реализации «формулы Штайнмайера», определяющей ввод в действие особого статуса Донбасса».

Он также надеется, что в ближайшее время будет завершена верификация удерживаемых сторонами конфликта лиц и обмен вскоре состоится. Говорил Грызлов и об амнистии, прописанной в Минских соглашениях.

Озвучила свои требования и украинская сторона, которая настаивает на беспрепятственном доступе наблюдателей ОБСЕ ко всей территории Украины, в т.ч. границе с Россией.

«В ОРДЛО должны отказаться от  рейдерского захвата предприятий, как государственных, так и частных, установлении «границы» и рублевой зоны», — говорится в сообщении.

Упоминается в требованиях и указ президента России о признании выдаваемых на неподконтрольной территории документов «ЛДНР», который по мнению украинской стороны необходимо отменить.

Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик в свою очередь, поднял тему безопасности и призвал всех отозваться на запросы о передаче карт, необходимых для разминирования.

Также обсуждались проблемы отведения тяжелых вооружений.

 



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