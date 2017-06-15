В Донецке открыли предприятие по выпуску сварочных электродов

Как говорится в сообщении, это «единственное в «ДНР» предприятие по производству электродов для сварки».

Захарченко не скрывал радости, что теперь «ДНР» будет обеспечена своими электродами.

По его словам, завод не функционировал с 2014-го года.

Основная специфика завода «Аркс эл» – производство электродов для сварки легированных и теплоустойчивых сталей, цветных металлов и сплавов, чугуна, общего назначения для сварки углеродистых низколегированных и легированных сталей, электродов для ручной дуговой резки, а также проволоки.

Сейчас здесь работают проволочный и электро-проволочный отделы. В «ДНР» надеются, что предприятие будет выпускать до 40 тонн продукции ежемесячно.