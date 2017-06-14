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В неподконтрольный Донбасс стали чаще ездить в ОРДЛО, а в Крым — реже

Среда, 14 июня, 2017

Это следует из ответа Государственной пограничной службы (ГПС) на официальный запрос «Апострофа».

«Административную границу с Автономной Республикой Крым в 2017 году (по состоянию на 30 мая т.г.) в установленном порядке пересекли 789 тыс. человек (аналогичный период 2016 года — 932 тыс.), из которых на въезд — 387 тыс. (2016 год — 463 тыс.), на выезд — 402 тыс. (2016 год — 470 тыс.). Линию разграничения в районе проведения АТО в установленном порядке пересекли 3,972 млн человек (2016 год – 3,041 млн), из которых на въезд – 2,013 млн (2016 – 1,525 млн), на выезд – 1,959 млн (2016 – 1,516 млн)», — говорится в документе.

Как известно, через линию разграничения в зоне АТО действует четыре автомобильных пункта пропуска в Донецкой области – «Майорск», «Марьинка», «Новотроицкое» и «Гнутово», а также один пешеходный пункт пропуска в Луганской области — «Станица Луганская». В Крым можно попасть через три КПВВ: «Каланчак», «Чонгар», «Чаплинка».



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