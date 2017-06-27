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Около миллиона переселенцев не смогут проголосовать на ближайших выборах

Вторник, 27 июня, 2017

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.

26 июня состоялся «круглый стол» по вопросам совершенствования системы регистрации места жительства, в котором приняли участие представители Государственной миграционной службы, различных министерств, ЦИК, Государственной службы статистики, Пенсионного фонда, СБУ  и других международных и общественных организаций.

Заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная во время круглого стола по вопросам совершенствования системы регистрации места жительства сообщила: «В 2019 году мы ожидаем очередные выборы. Мы будем иметь около 1 млн. граждан Украины, которые не смогут воспользоваться своим избирательным правом, потому что они не имеют регистрации. Мы надеемся на скорейшее решение этой ситуации».

Отмечается, что МВД предлагает ввести декларативную модель регистрации места жительства. Упростить процесс регистрации посредством использования онлайн-сервисов или путем увеличения функционала центров предоставления административных услуг.



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