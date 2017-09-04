Фронтовая Горловка: маршруты пригородных поездов изменены

В «ДНР» заявили, что с целью оптимизации маршрутов пригородных поездов на участке Горловка-Никитовка-Байрак, начиная с 1 сентября и до отмены, изменяется расписание и маршрут следования пригородных поездов:

№ 5401 Ясиноватая-Байрак далее Ясиноватая-Никитовка. Поезд будет отправляться из Ясиноватой Пассажирской в 3:07 (вместо 3:58), далее Ясиноватая Западная 3:12, Макеевка Пассажирская 3:25, Криничная 3:33, Путепровод 3:39, Пантелеймоновка 3:49-3:50, Горловка 4:20-4:45 (вместо 5:11-5:12) и далее следовать в Никитовку без захода в Байрак, прибывает в Никитовку в 5:05.

№ 6609 Байрак-Ясиноватая далее Никитовка-Ясиноватая. Поезд будет отправляться из Никитовки в 5:35, следовать на Горловку без захода в Байрак, прибывает в Горловку в 5:55-6:20 и далее действующим расписанием до Ясиноватой-Пассажирской с прибытием в 7:38.

№ 6001/6002 Ясиноватая-Байрак-Никитовка далее Ясиноватая-Никитовка. Поезд будет следовать своим расписанием до станции Горловка прибытием в 8:33, далее отправляться из Горловки в 8:58 (вместо 8:35), прибывать в Никитовку в 9:18. № 6608 Иловайск-Никитовка, далее Иловайск-Углегорск. Поезд будет следовать действующим расписанием до станции Горловка прибытием 11:21, далее отправляться из Горловки в 11:41 (вместо 13:30), Никитовка 12:01-12:31, Байрак 12:51-13:11, прибывать в Углегорск в 13:34;

№ 6649/6650 Никитовка-Ясиноватая, далее Углегорск-Ясиноватая разработанным расписанием отправляется из Углегорска в 13:50, далее Байрак 14:14-14:34, Горловка 15:00-15:02, Пантелеймоновка 15:32-15:33, Путепровод 15:46-15:47, Криничная 15:52-15:53, Макеевка-Пассажирская 16:03-16:05, Ясиноватая-Западная 16:20-16:21, прибывать в Ясиноватую-Пассажирскую в 16:27 (вместо 17:41).