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Геращенко: Украина готова обменять пленных по формуле «88 на 313″

Пятница, 22 сентября, 2017

Украина готова обменять 313 человек для освобождения украинских заложников, которых удерживают в ОРДЛО.

Об этом сообщила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко.

«Украина предлагает немедленно провести освобождение. Нам удалось установить 88 наших заложников из списка 144, и мы готовы передать для их освобождения 313 человек, как это позволяет украинское законодательство, в ОРДЛО», — пояснила она.

Ранее в рамках гуманитарной подгруппы украинская сторона передала представителям ОРДЛО свое видение условий освобождения украинских заложников. В свою очередь, Украина готова к компромиссу для освобождения своих граждан и ожидает ответа на это предложение от РФ.

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