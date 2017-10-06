Пожилую горловчанку спасали из запертой квартиры

Все чаще в Горловке происходят случаи, когда одинокие пожилые люди, находясь в своих квартирах, сталкиваются с проблемами со здоровьем и не могут вызвать помощь.

Так, совсем недавно сообщалось о женщине, которая, почувствовав себя плохо, не могла самостоятельно открыть дверь и просила о помощи.

На этот раз в одном из домов на ул.Советской пенсионерка, будучи в своей квартире, упала и также нуждалась в помощи. Сотрудников МЧС вызвал социальный работник. Прибывшие спасатели шанцевым инструментом открыли входные двери и обнаружили внутри лежащую на полу женщину, которой в дальнейшем помогали уже медики.