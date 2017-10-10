Шахтеры двое суток не поднимаются на поверхность, требуя погасить долги по зарплате

В Донецкой области 59 горняков шахты «Капитальная» ГП «Мирноградуголь» вторые сутки не поднимаются на поверхность, требуя погашения задолженности по заработной плате. Об этом один из горняков сообщил корреспонденту «Новостей Донбасса».

В глубине шахты работники предприятия находятся с 3-й смены 8 октября.

По информации председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, в объединение предприятий, куда помимо шахты «Капитальная» входят шахты «Родинская», «Шахта 5/6» и «Центральная» за август было выплачено 5% от зарплаты.

«На шахте «Капитальная» за август выплачено 10% месячного фонда, а месячный фонд составляет 32 млн. грн. Стоит обратить внимание, что в девяностых годах так же нагло не платили людям зарплату, ГП «Мирноградуголь» было годами центром движения забастовки в Украине», – пишет он в Facebook.

Волынец также опубликовал обращение горняков «Капитальной» к премьер-министру Владимиру Гройсману, министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику и председателю Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктору Турманову. В нем горняки требуют немедленно погасить задолженность по зарплате за август и аванс за сентябрь, выделить 300 миллионов гривен на дотации шахте, 200 миллионов гривен – на приобретение самоспасателей и мероприятия по охране труда, а также организовать встречу с премьер-министром Гройсманом.

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