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В «ДНР» заявили о закупке медоборудования на более чем 100 млн. рублей

Среда, 18 октября, 2017

«В рамках бюджетного финансирования за 2017 год лечебные учреждения ДНР получили высокотехнологическое оборудование более чем на 100 миллионов рублей. Это дорогостоящие аппараты УЗИ, лапароскопические стойки, мониторы, дефибрилляторы и многое другое», — говорится в сообщении.

Кроме того, в планах до конца года – закупить оборудование еще на 81 млн. рублей.

Отмечается, что ведомством также производится материально-техническое обновление автопарка, проводится подготовка к осенне-зимнему периоду машин всех лечебных учреждений, в частности, скорых и реанимобилей.

Также в следующем году планируется закупить 20 автомобилей «Скорой помощи».



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