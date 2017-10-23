В «ДНР» выбрали лучшего водителя автобуса

В Донецке состоялся «Республиканский конкурс профессионального мастерства водителей транспортных средств «Лучший водитель автобуса-2017».

В соревнованиях приняли участие 22 водителя автобусов из Донецка, Шахтерска, Снежного и других городов и районов, подконтрольных самопровозглашенной республике. Программа соревнований состояла из двух этапов. Первый — теоретический, по проверке знаний ПДД, в помещении ГП «Республиканского учебно-технического транспортного центра», а второй — практический, по скоростному маневрированию.

По итогам состязаний лучшим шофером был назван Алексей Прудников из Снежного. Водители из Горловки в число призеров не попали.