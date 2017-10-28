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На КПВВ под Горловкой не пропустили транспорт с партией продуктов и бильярдным столом

Суббота, 28 октября, 2017

Три автомобиля, которыми через линию разграничения на неподконтрольную территорию перевозили товары, выявили пограничники Краматорского отряда.

Граждане пытались через КПВВ Майорск незаконно доставить в «ДНР» стол для бильярда и продукты питания на общую сумму более 132 тысяч гривен, а также незадекларированную «наличку» в размере 42,1 тысячи венесуэльских боливаров. Водителей вместе с транспортом, грузом и деньгами передано в компетентные органы для принятия правового решения.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе ГПСУ, на ближайшем от Горловки контрольном сотрудники пограничного ведомства зафиксировали два случая предложения неправомерного денежного вознаграждения за за содействие в беспрепятственном пересечении линии разграничения. Факты дачи взяток в размере 500 и 600 гривен задокументированы. Правонарушителей передали в Нацполицию.

Днем позже на КПВВ в Майорске пограничники выявили крупную сумму валюты, которую пытались переправить через линию разграничения.

Как говорится в сообщении, во время осмотра «Мерседеса», на котором гражданин Украины следовал со стороны Горловки, пограничный наряд совместно представителями фискальной службы нашли более 20 тысяч долларов США.

Гражданина и валюту также передали сотрудникам Нацполиции.



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