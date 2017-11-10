Под Горловкой начались работы на аварийной дамбе фенольного завода

Работы на поврежденной аварийной дамбе фенольного завода возобновились 9-го ноября.

«Работы на фенольном заводе уже возобновились. Основная задача сейчас заключается в укреплении дамбы, чтобы свести к минимуму угрозу ее размыва», —говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью мониторинга обстановки в районе проведения работ присутствуют наблюдатели СММ ОБСЕ, представители СЦКК.

Возобновление работ стало возможным после того, как стороны согласовали «режим тишины» для ремонта дамбы.

Работы были заморожены полтора года назад.