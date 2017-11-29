В Авдеевке у 16-летней девушки в сумочке нашли гранату

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Донецкой области.

«Во время профилактической отработки территории обслуживания полицейскими была остановлена для проверки 16-летняя первокурсница местного училища. Во время проверки выяснилось, что девушка устроила тайник с боеприпасами и взрывчаткой. Из незаконного оборота изъято 7 гранат, 165 патронов и 760 граммов пороха», — говорится в сообщении.

При досмотре оказалось, что она имеет при себе гранату РГД-5. Девушка пояснила, что носит гранату «как оберег».