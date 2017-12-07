Фронтовая Горловка: «ДНР не будет штурмовать поселки, занятые ВСУ»

Об этом заявил и. о. главы горадминистрации от «ДНР» Иван Приходько.

Он уверен, из-за того, что украинские военные вошли в поселки Гладосово и Травневое люди не могут попасть на работу и их, якобы, не выпускают из этой территории.

В видеосюжете, который транслировали местные каналы, он заявил, что «если будет угроза жизни и здоровью жителей, то, конечно, будет принято какое-то решение, может быть и по силовому. Но сейчас штурмовать эти поселки — это однозначно подвергнуть (опасности — ред.) жизни людей, которые там находятся.