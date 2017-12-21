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В Ясиноватой в результате обстрела погибли два человека

Четверг, 21 декабря, 2017

По уточненной информации,  вчерашние боевые действия унесли жизни двух жителей Ясиноватой. Об этом сообщили представители «ДНР».

Кроме того, были ранены еще три человека.

В ходе обстрела были повреждены десять жилых домов, здание детского сада, осколками побиты несколько автомобилей. Пострадали и распределительные газопроводы. Временно отключены от газоснабжения 167 абонентов многоквартирного дома и пять абонентов частного сектора. Ремонтные бригады  планируют восстановить газоснабжение большей части отключенных абонентов уже сегодня.



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