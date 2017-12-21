В Ясиноватой в результате обстрела погибли два человека

По уточненной информации, вчерашние боевые действия унесли жизни двух жителей Ясиноватой. Об этом сообщили представители «ДНР».

Кроме того, были ранены еще три человека.

В ходе обстрела были повреждены десять жилых домов, здание детского сада, осколками побиты несколько автомобилей. Пострадали и распределительные газопроводы. Временно отключены от газоснабжения 167 абонентов многоквартирного дома и пять абонентов частного сектора. Ремонтные бригады планируют восстановить газоснабжение большей части отключенных абонентов уже сегодня.