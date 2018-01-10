Работа КПВВ «Станица Луганская» продлена на один час

С 10 января пересечение контрольного пункта въезда/выезда в районе Станицы Луганской осуществляется по новому графику – с 7 до 17 час.

«Гражданам, которые пересекают линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская», стоит учесть, что с 10 января контрольный пункт будет работать с 7 до 17 час.», – говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Отмечается, что это решение штаба АТО «направлено на уменьшение социальной напряженности среди жителей населенных пунктов Луганской области и обеспечения благоприятных условий для пересечения линии разграничения».