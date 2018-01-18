В Горловке на Крещение подготовили проруби на четырех водоемах

В пятницу, 19-го января, верующие будут праздновать православный праздник Крещения.

Основные праздничные мероприятия состоятся на четырех водоемах города — Кировском, Кондратьевском, Короленковском, и Яловом.

Начало мероприятий, в том числе и развлекательных программ, запланировано на разное время: на Кондратьевском водоеме — в 10 час., на Короленковском (лодочная станция) — в 11 час., на Яловом — в 12 час., на Кировском — в 13 час.

Празднование традиционно начнется службой и освящением воды, которое проведут священнослужители Горловской епархии.