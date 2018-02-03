На трассе из Горловки в Бахмут полицейские спасли семью с младенцем

Полицейские увидели стоящий на обочине автомобиль и остановились для проверки. Оказалось, что в нем закончилось топливо и семья с младенцем на руках оказалась в сложной ситуации.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области, правоохранители предложили помощь и, посадив женщину с ребенком в патрульную машину, отбуксировали неработающий транспорт к ближайшей АЗС.

Молодые родители поблагодарили полицейских за помощь.

«Малыш согрелся и уснул на руках у мамы. Чтобы ребенок был здоров — вот главная благодарность для нас», — рассказал Сергей Журавлев, сотрудник группы реагирования патрульной полиции Бахмутского отдела полиции.