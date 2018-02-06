В Горловке переоткрыли супермаркет «Амстор» под измененным названием

Церемония открытия состоялась 3-го февраля, а к названию добавилось «City».

Организаторы обещали не только «широкий ассортимент товаров республиканского производства, ЛНР, Российской Федерации, Беларуси», но и приемлемые цены, а «конкурентоспособность предприятия должна обеспечить снижение цен в Горловке».

Как говорится в сообщении, «мероприятие вызвало небывалый ажиотаж и горловчане спешили сделать покупки, а очередь в кассы была огромной». На самом деле людей было не так уж и много, хотя пришедших действительно оказалось достаточно для создания очереди сначала на входе, а затем и на кассах. Правда, больших покупок, судя по фото и видео с места события, горожане так и не сделали. Напротив, некоторые из них не скрывали разочарования. По их словам, площадь магазина стала меньше, а ассортимент оказался достаточно скудным, как для супермаркета.

Всего на территории самопровозглашенной республики таким образом «переоткрыли» шесть магазинов — кроме горловского еще пять торговых центров начали работать в Донецке. Все они до 2014-го года работали, как супермаркеты торговой сети «Амстор», но со временем прекратили свою работу в «ДНР».