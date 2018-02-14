Осторожно: фальшивые деньги

Замначальника управления, начальник отдела противодействия преступлениям в финансовой, банковской сфере и внешнеэкономической деятельности Департамента защиты экономики Нацполиции Украины Руслан Стрембицкий рассказал, в каких регионах Украины сохраняется самый высокий риск попасться на уловки фальшивомонетчиков.



По его словам, 80% фальшивых купюр приходят в Украину из стран Ближнего Востока и Европы. Наибольшее количество поддельных денег всплывает в Одесской области (и приморском регионе в целом), а также во Львове, в Закарпатье и на Волыни.

Фальшивые банкноты зачастую выявляют при крупных перерасчетах, изъятии денег из банкоматов, при обмене валюты и покупке ее с рук.

Наиболее часто подделывают купюры номиналом 200 и 500 грн, 100 долл. и 100 евро. На фальшивках отсутствует часть водяных знаков, однако на ощупь и по внешним признакам фальшивую банкноту от настоящей отличить трудно. Некоторые высококачественные подделки пропускают даже аппараты.

Ранее, «Кочегарка» сообщала, что в «ДНР» завезли партию фальшивых рублей.

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