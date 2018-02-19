Начался Великий пост

Во время Великого поста стоит воздержаться не только от определенной пищи, но и от вредных привычек и увеселений.

19 февраля у христиан восточного обряда начинается Великий пост, который продлится 49 до Пасхи. В это время верующие отказываются не только от определенной пищи, но и от вредных привычек и увеселений.

На время поста верующие воздерживаются от употребления продуктов животного происхождения, рыбы, растительного масла, стараются чаще ходить в храмы.

Впрочем, рыба разрешена во время поста дважды — Благовещение Пресвятой Богородицы и в Вербное воскресенье .Это не касается детей, которым рыбу можно употреблять чаще. Детям же разрешены и молочные продукты. Кроме того, в Страстную пятницу не разрешается употребление пищи до выноса плащаницы.

По традициям Великого поста также принято полностью воздерживаться от пищи в первый день — так называемый «чистый понедельник». По понедельникам, средам и пятницам практикуется сухоядение — разрешаются только сырые овощи. Во вторник и четверг верующим дозволяется употреблять горячую пищу без масла. А по субботам и воскресеньям — с растительным маслом.

Главным смыслом Великого поста является период покаяния, примирения с Богом и работы над собственным духовным ростом, а не формальное воздержание от пищи и развлечений.

В первую неделю поста с понедельника по четверг во всех храмах читается покаянный канон Андрея Критского: если посещение службы по каким-то причинам невозможно, то канон можно читать дома. Завершается первая неделя Великого поста 25 февраля: служба в этот день носит название «Торжество православия».

Вторая неделя поста начинается 26 февраля и заканчивается 4 марта: священнослужители советуют в течение недели ограничить пустые разговоры и больше времени посвящать тишине: это время дается православным христианам для очищения мыслей, намерений и обретения душевного покоя.

Третья неделя поста называется Крестопоклонной: в воскресенье прихожанам будет вынесен крест, вдохновляющий их на продолжение поста во имя Господа. Поклонение Кресту заставляет вспомнить о жертве, принесенной Богом во имя всех людей.

Согласно календарю Великого поста в 2018 году, четвертая неделя направлена на укрепление веры. В течение недели проводятся два больших чтения молитвенных правил: в среду, 14 марта, читается канон Андрея Критского, а в пятницу — похвала Пресвятой Деве Марии.

Пятая неделя называется седмицей пальмовых ветвей: в течение этой недели читается молитвенное правило Марии Египетской, а в субботу на церковной службе упоминается чудо спасения Лазаря Иисусом.

Шестая неделя Великого поста 2018 названа цветоносной: в это время вспоминается и прославляется вход Господень в Иерусалим, а воскресенье называется Вербным, поскольку обычно именно к концу шестой недели поста зацветает символ чистоты — верба.

Седьмая неделя называется Страстной неделей и имеет особое значение для всех верующих: в это время вспоминаются страдания Иисуса Христа перед казнью и чудо Воскресения. Пост завершается в ночь на Светлое Воскресенье. Пасха в 2018 году будет праздноваться 8 апреля.

В дни Великого поста, а также в подготовительные недели до поста запрещается церковнослужителям проводить обряды венчания. Но это касается венчания, а не традиционных свадеб. Относительно последних в церкви нет единого ответа — одни священники уверяют, что молодожены, сыграв свадьбу с учетом канонов и предписаний поста, не нарушают богослужебный устав, другие же, наоборот, категорически запрещают и венчаться, и жениться.

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