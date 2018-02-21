Что происходит с ценами на продукты в Горловке?

В магазинах и на рынках представителями «ДНР» проведен очередной мониторинг цен на продовольственные товары.

По традиции в отчете сообщается, что существенного изменения цен на основные продукты питания не происходило и дефицита товаров нет. Однако, видно, что за последний месяц подорожали картофель (от 20 руб./кг), морковь (от 25 руб.), свекла (от 20 руб.), лук (от 16 руб.), на 50 % выросла в цене белокочанная капуста (от 17 руб.). На той же отметке остается стоимость яблок (от 45 руб.), апельсинов (от 55 руб.), немного снизилась минимальная цена на лимоны (от 85 руб.) за килограмм.

Куриные яйца «стартуют» с 42 руб. за десяток, без изменений мясо птицы (тушка потрошенная) – от 108 руб./кг, на говядину и свинину на кости — от 250 и 165 руб./кг, соответственно. За растительное (рафинированное) масло придется заплатить от 58 руб. за литр, а за сахар-песок — от 28 руб./кг.

Согласно информации, в широком ассортименте во всех торговых объектах города продаются крупы и макаронные изделия, молочная продукция, цены на которые остаются стабильными.