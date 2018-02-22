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«Шахтер» добыл волевую победу над «Ромой»

Четверг, 22 февраля, 2018

В Харькове состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» — «Рома».

Команды выдали сумасшедшую по накалу игру. Гости с первых минут принялись активно искать свои шансы у ворот Пятова и горнякам в первой двадцатиминутке было непросто, но затем положение выровнялось. Соперники отвечали атакой на атаку и незадолго до перерыва итальянцы открыли счет — на 41-й минуте Юндера точным пасом вывели один на один и он не промахнулся.

«Шахтер» ответил в дебюте второго тайма — Феррейра в аналогичной ситуации также выиграл дуэль у голкипера. Вскоре Марлос обязан был выводить свою команду вперед, но на этот раз Аллисон успел парировать, а еще через несколько минут основной вратарь сборной Бразилии вытащил фантастический  удар Тайсона в «девятку». Но дончане таки добились своего — на 71-й минуте Фред безупречно исполнил штрафной и мяч от перекладины влетел в ворота. Такие не берутся!

Под занавес встречи увеличить счет все шансы имел Феррейра, но каким-то чудом его удар в упор попал и в ногу защитника, и в руку вратаря.

2:1 — победа «Шахтера», но стоит признать, что результат перед ответной игрой на «Стадио Олимпико» достаточно скользкий. Впрочем, горняков теперь устроит и ничья.

Сегодня в рамках 1/16 финала Лиги Европы в Киеве «Динамо» принимает греческий АЕК. Напомним, их первый поединок закончился вничью — 1:1. Прямая трансляция на канале «Украина» и «Футбол 1″ начнется в 20 час.



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