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В Харцызске 12-летнюю девочку загрызли бродячие собаки

Понедельник, 26 февраля, 2018

Трагедию обсуждают как в подконтрольном «ДНР» городе, так и за его пределами.

Как сообщили местные СМИ, 16-го февраля шестиклассница должна была как обычно вернуться из школы домой, но когда не пришла в привычное время, родители забили тревогу. Вечером недалеко от обочины дороги, которая ведет в поселок Медвежье, они нашли растерзанное тело своего ребенка…

Новость о трагедии тут же разлетелась среди местных жителей. Они посчитали, что, вероятнее всего, девочку загрызли бродячие собаки, в то же время результатов судебно-медицинской экспертизы еще нет. К слову, проблема бездомных собак в Харцызске действительно существует. Мало того, местные жители и ранее рассказывали, что сами чуть не стали их жертвами.

Смерть девочки в соцсетях начала обрастать слухами. По одной из «версий», это дело рук очередного маньяка, а собаки уже истерзали тело после преступления.

 



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