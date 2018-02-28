В Горловке школы закрыли на карантин

С 28-го февраля учебный процесс приостановлен в связи с ростом количества заболевших ОРВИ и гриппом.

«В связи с тем, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличился и превысил эпидемический порог, с целью предупреждения распространения заболевания среди учащихся школ учебно-воспитательный процесс в школах Горловки приостановлен с 28 февраля и до особого распоряжения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о возобновлении учебного процесса в школах будет принято по результатам мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ в течение недели. В то же время, дошкольные образовательные учреждения продолжают свою работу в штатном режиме.