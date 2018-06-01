За неуплату «коммуналки» в Украине присуждают штрафы и тюрьму

Похитителей света и воды — по 3 тыс. человек в год. Им дают штрафы и даже условные сроки.

В Украине лишь за один прошлый год насчитали тысячи случаев воровства электроэнергии и воды — желая сэкономить на оплате «коммуналки», многие украинцы сознательно идут на нарушение закона, а после разоблачения получают статус уже судимых граждан и приговариваются к тюремным срокам. Другими словами, желая сэкономить 100—200 грн в месяц, становятся преступниками.

Свет и вода

Как выяснила «Сегодня», энергетики в одном только Киеве в течение прошлого года выявили 3063 случая безучетного пользования электроэнергией: 1879 случаев среди бытовых потребителей и 1184 — среди промышленных.

»ДТЭК Киевские электросети» постоянно проводит рейды, чтобы выявить нарушителей. Например, в 2017-м было проведено 1685 таких рейдов», — рассказали «Сегодня» в пресс-службе компании.

Выявив самовольное подключение, сотрудники компании-энергопоставщика составляют акт о нарушении и отключают электроснабжение такого потребителя. По закону, если потребитель подключен к электросети в обход счетчика, то компания обязана делать доначисления. В случае неоплаты клиентом начислений за потребленную электроэнергию компания обращается в суд для принудительного взыскания задолженности. Так, в 2017-м в суд было передано 221 дело. Всего же список самых злостных должников-нарушителей компании состоит из 60 потребителей, накопивших долги от 20 до 200 тыс. грн.

«Например, один из клиентов компании по ул. Тульчинской, 9-б, накопил долг около 24 тыс. грн. Мы его отключаем от электроэнергии ежедневно, но он подключается снова. Это может привести к возгоранию и, как следствие, угрозе здоровью и жизни жителей всего дома, — рассказывает начальник цеха централизованного учета ЧАО »ДТЭК Киевские электросети» Руслан Помаз. — Мы призываем граждан соблюдать правила пользования электроэнергией, а о фактах нарушения сообщать энергопоставщику, чтобы избежать трагических последствий».

Коммунальщики, снабжающие население водой также бьют в набат. По словам водопоставщиков в облцентрах, население, включая предпринимателей, ворует около 12% от общего объема воды в водопроводе.

»Останавливают счетчики, делают незаконные врезки в водопровод. Например, выявив нарушение на автомойке, мы отключаем ее от водоснабжения. Но через 2—3 часа она уже снова работает. Таких случаев очень много, а доказать факт воровства сложно», — говорит начальник пресс-службы «Киевводоканала» Виктория Яковлева.

Коммунальщики в регионах пытаются влиять на нарушителей, грозя уголовной ответственностью по статье «Кража».

Приговоры

Сейчас в госреестре судебных решений мы насчитали около 1200 приговоров и решений по фактам хищения электроэнергии и тепла и около 300 — за воду. Величина убытков колеблется от 10 до 80 тысяч грн — в сумме это десятки миллионов украденных у поставщиков денег. Немало примеров того, как разоблаченные расхитители электроэнергии получали по году-два ограничения свободы и штрафы от 10 тыс. грн до 20 тыс. грн.

Одно из последних таких решений вынес Корсунь-Шевченковский райсуд Черкасской области: местного жителя он приговорил к 2 годам исправительного центра за то, что тот год и две недели воровал электроэнергию. Сумма убытков около 80 тыс. грн. Но, согласно данным госреестра, иногда приговоры получают и сами коммунальщики. Например, Ленинский райсуд Харькова приговорил к штрафу в сумме 1350 грн сантехника, который снял в одной из квартир водный счетчик для того, чтобы сделать его поверку, а после того исчез.

Впрочем, самым запоминающимся решением за последние годы стало то, что у жителя Луцка в 2016 году за долги по «коммуналке», которые превысили 50 тыс. грн, отобрали квартиру и выставили на аукцион. Из-за этого он подал в суд на исполнительную службу.

Сегодня