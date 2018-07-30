За полгода дефицит госбюджета составил 10 млрд. гривен

Общий фонд госбюджета за шесть месяцев этого года сведен с дефицитом 12,98 млрд. гривен, тогда как в прошлом году он составлял 1,7 млрд. гривен.

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого полугодия 2018 года составил 9,78 млрд. гривен, тогда как в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 29,04 млрд. гривен. Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы.

Так, общий фонд госбюджета за шесть месяцев этого года сведен с дефицитом 12,98 млрд. гривен, тогда как в прошлом году дефицит общего фонда госбюджета составил 1,7 млрд. гривен.

С учетом ранее обнародованных данных, в июне госбюджет был сведен с дефицитом 580 млн. гривен, однако по общему фонду был зафиксирован профицит около 1,22 млрд. гривен.

Госказначейство отмечает, что заимствования в первом полугодии текущего года составили по общему фонду 84,15 млрд. гривен при плане на этот период 139,3 млрд. гривен, тогда как погашения – 104,73 млрд. гривен при плане 106,54 млрд. гривен.

В спецфонд в январе-июне было привлечено 2,7 млрд. гривен займов при плане на весь год 17 млрд. гривен.

Приватизация за первое полугодие 2018 года принесла всего 50 млн. гривен из ожидавшихся 4,58 млрд. гривен, что даже меньше 110 млн. гривен за этот же период прошлого года.

Корреспондент