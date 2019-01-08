В снежном плену оказались сотни людей

В регионе продолжает бушевать непогода, из-за чего на дорогах затруднено движение.

Некоторые участки автодорог оказались заметенными снегом, а населенные пункты — фактически отрезанными, при этом часть дорог пришлось перекрыть.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области, 7-го января спасатели 39 раз привлекались для оказания помощи водителям. Из снежных заносов освобождено 5 рейсовых автобусов, 44 легковых автомобиля и 14 грузовиков.

На подконтрольной «ДНР» территории Донецкой области из-за непогоды в заторах оказались не менее 150 легковых автомобилей и несколько автобусов. В «ЛНР» заявили, что только за минувшие сутки спасатели освободили из снежных заносов на дорогах 84 автотранспортных средства, в которых находились 219 человек. Кроме того, без электроснабжения здесь остались более 2,4 тысяч абонентов.